Спорт⁠,
Спорт⁠,
0

Сафонов пропустил в ЛЧ от «Монако» на 1-й минуте после ассиста Головина

«Монако» принимает ПСЖ на своем стадионе «Луи II» в рамках стыкового раунда плей-офф
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил гол уже на первой минуте первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако».

Полузащитник сборной России Александр Головин отдал голевую передачу на нападающего Фоларина Балогуна, который точно пробил в угол ворот Сафонова.

Для российского вратаря этот матч стал первым в стартовом составе ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

К середине первого тайма ПСЖ уступает со счетом 0:2. На 18-й минуте Балогун забил второй гол, а на 22-й полузащитник ПСЖ Витинья не смог реализовать пенальти.

Ответный матч между командами состоится 25 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По результатам общего этапа ПСЖ оказался на 11-й строчке, а «Монако» — на 21-й. В прошлом сезоне Сафонов в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.

Екатерина Халимовская
Футбол Матвей Сафонов Лига Чемпионов ФК Монако ПСЖ Александр Головин
Матвей Сафонов фото
Матвей Сафонов
футболист
25 февраля 1999 года
