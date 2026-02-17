Сафонов пропустил в ЛЧ от «Монако» на 1-й минуте после ассиста Головина
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил гол уже на первой минуте первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако».
Полузащитник сборной России Александр Головин отдал голевую передачу на нападающего Фоларина Балогуна, который точно пробил в угол ворот Сафонова.
Для российского вратаря этот матч стал первым в стартовом составе ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.
К середине первого тайма ПСЖ уступает со счетом 0:2. На 18-й минуте Балогун забил второй гол, а на 22-й полузащитник ПСЖ Витинья не смог реализовать пенальти.
Ответный матч между командами состоится 25 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
По результатам общего этапа ПСЖ оказался на 11-й строчке, а «Монако» — на 21-й. В прошлом сезоне Сафонов в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.
