Олимпиада-2026⁠,
0

Норвежский фристайлист Фростад завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Победил Турмуд Фростад, серебро взял американец Мак Форхенд, бронзу — австриец Матей Шванцер
Тормод Фростад
Тормод Фростад (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Норвежский фристайлист Турмуд Фростад взял золото в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии.

23-летний Фростад в финале по сумме двух лучших попыток набрал 195,50 балла.

Серебро взял американец Мак Форхенд (193,25), бронзу — австриец Матей Шванцер (191,25).

Биг-эйр — прыжок на лыжах с большого трамплина с выполнением различных трюков во время полета.

Финал биг-эйра проходил в снегопад. Ранее из-за это несколько соревнований перенесли на более поздний срок.

Форстад дебютировал на Играх в 2022 году, где в биг-эйре занял 12-е место.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Рената Утяева
фристайл Олимпиада-2026
