Российский вратарь Станислав Бережной дисквалифицирован за допинг в АХЛ

Российского вратаря дисквалифицировали за допинг в АХЛ

Дисквалификация составляет 20 матчей. Бережной сможет вернуться в состав «Рокфорд Айсхогс» 11 апреля

Станислав Бережной в составе СКА (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский вратарь «Рокфорд Айсхогс» (система «Чикаго Блэкхокс» НХЛ) Станислав Бережной дисквалифицирован на 20 матчей за допинг. Об этом сообщается на сайте Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Бережной уже отбыл один матч дисквалификации и сможет вернуться на лед на игру «Рокфорд Айсхогс» 11 апреля.

Такой же срок отстранения получил нападающий «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» Дэвид Гойетт, он сможет вернуться 10 апреля.

В текущем сезоне 22-летний Бережной провел за клуб 15 матчей, одержал пять побед при 88,8% отраженных бросков.

В КХЛ вратарь сыграл один матч за СКА в гостевом матче против хабаровского «Амура» (7:5), где заменил Павла Мойсевича в третьем периоде при счете 6:3.