 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,18 x 3,45 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 6,3 x 5,2 2 1,43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,15 x 3,75 2 2,24 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 7,5 x 5,1 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,6 x 3,35 2 2,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,9 x 3,9 2 1,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,5 x 3,95 2 1,73 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,45 x 57 2 2,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

Российского вратаря дисквалифицировали за допинг в АХЛ

Российский вратарь Станислав Бережной дисквалифицирован за допинг в АХЛ
Дисквалификация составляет 20 матчей. Бережной сможет вернуться в состав «Рокфорд Айсхогс» 11 апреля
Станислав Бережной в составе СКА
Станислав Бережной в составе СКА (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский вратарь «Рокфорд Айсхогс» (система «Чикаго Блэкхокс» НХЛ) Станислав Бережной дисквалифицирован на 20 матчей за допинг. Об этом сообщается на сайте Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Бережной уже отбыл один матч дисквалификации и сможет вернуться на лед на игру «Рокфорд Айсхогс» 11 апреля.

Такой же срок отстранения получил нападающий «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» Дэвид Гойетт, он сможет вернуться 10 апреля.

В текущем сезоне 22-летний Бережной провел за клуб 15 матчей, одержал пять побед при 88,8% отраженных бросков.

В КХЛ вратарь сыграл один матч за СКА в гостевом матче против хабаровского «Амура» (7:5), где заменил Павла Мойсевича в третьем периоде при счете 6:3.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей Чикаго Блэкхокс
Материалы по теме
«Лада» прервала победную серию ЦСКА из восьми матчей в КХЛ
Спорт
Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в матче КХЛ
Спорт
Вратарь ЦСКА стал лучшим на неделе в КХЛ после шатаута со «Спартаком»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:30
В ISU восхитились прокатом Петросян в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 22:29
Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией Политика, 22:10
Бестемьянова оценила работу операторов во время проката Петросян на ОИ Спорт, 22:07
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Приезд европейцев на переговоры в Женеве объяснили просьбой Зеленского Политика, 21:50
Как Аделия Петросян дебютировала на Олимпиаде в Италии. Фоторепортаж Спорт, 21:48
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Петросян назвала свои оценки за короткую программу на ОИ очень хорошими Спорт, 21:47
Российская делегация покинула отель, в котором прошли переговоры. Видео Политика, 21:34
Редкое солнечное затмение в форме кольца над Антарктидой. Фото Общество, 21:27
Российского вратаря дисквалифицировали за допинг в АХЛ Спорт, 21:27
Тарасова назвала прокат Петросян в короткой программе на ОИ потрясающим Спорт, 21:26
Норвежец рассказал, почему ушел в лес после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 21:25
В переговорной группе сообщили о напряженных переговорах в Женеве Политика, 21:25