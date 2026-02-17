«Зенит» обыграл «Краснодар» на зимних сборах в ОАЭ

Матч в Дубае закончился со счетом 1:0 в пользу «Зенита»

Фото: Телеграм-канал Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Матч прошел в Дубае и закончился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.

Единственный гол на 29-й минуте забил Максим Глушенков.

Зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) завершится на следующей неделе. «Зенит» первый матч проведет 27 февраля против калининградской «Балтики», а «Краснодар» 28 февраля сыграет с «Ростовом».

После 18 туров «Зенит» идет в чемпионате на втором месте, уступая одно очко «Краснодару».