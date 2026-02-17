«Зенит» обыграл «Краснодар» на зимних сборах в ОАЭ
Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Матч прошел в Дубае и закончился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев.
Единственный гол на 29-й минуте забил Максим Глушенков.
Зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) завершится на следующей неделе. «Зенит» первый матч проведет 27 февраля против калининградской «Балтики», а «Краснодар» 28 февраля сыграет с «Ростовом».
После 18 туров «Зенит» идет в чемпионате на втором месте, уступая одно очко «Краснодару».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой