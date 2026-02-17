 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Галатасарай Ювентус 1 3,15 x 3,45 2 2,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Боруссия Дортмунд Аталанта 1 2,16 x 3,45 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Монако ПСЖ 1 6,4 x 4,9 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Бенфика Реал 1 3,2 x 3,7 2 2,23 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,45 x 57 2 2,85 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,85 x 57 2 1,45 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,2 x 22,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

Нападающего украинского клуба уволили за избиение сотрудника военкомата

Футболист сам выложил в сторис видео, на котором бьет сотрудника ТЦК в грудь. В 2023 году спортсмен участвовал в массовой драке с игроками российского «Шинника» в Турции
Фото: ФК «Колос»
Фото: ФК «Колос»

Украинский футбольный клуб «Колос» объявил об увольнении нападающего второй команды Даниила Колесника после инцидента с участием сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Об этом сообщается в официальном заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Спортсмен разместил видео у себя сторис в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), где мужчина, похожий на него, бьет в грудь другого мужчину в военной форме. Позже ролик был удален.

Генеральный директор «Колоса» Евгений Евсеев, комментируя ситуацию украинскому изданию Tribuna, назвал инцидент неприемлемым: «Такого не может быть априори».

В официальном заявлении клуба говорится: «Футбольный клуб «Колос» и лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения украинскому обществу и в частности нашим военным из-за инцидента с участием игрока команды «Колос-2» Даниила Колесника и сотрудника ТЦК. На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен».

Что такое ТЦК и какова их роль в мобилизации на Украине
База знаний
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В клубе подчеркнули, что принципиально осуждают любые проявления насилия, особенно против военнослужащих, и что поддержка сил обороны остается их неизменным приоритетом.

24-летний футболист Колесник играет за «Колос-2» во Второй лиге Украины. В этом сезоне он забил 6 голов в 10 матчах. 16 февраля Колесник провел товарищеский матч за «Колос-2» против «Локомотива», где забил гол с пенальти. Ранее он выступал за «Минай», «Дружбу» из Мировки и «Левый берег».

В 2023 году футболист уже попадал в скандальные истории: будучи игроком «Миная», он участвовал в массовой драке с российской командой «Шинник» на сборе в Турции.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол
Материалы по теме
В японской футбольной лиге запустили турнир без ничьих
Спорт
«Ростов» не доиграл матч с китайским клубом из-за драки футболистов
Спорт
«Реал» достиг соглашения с УЕФА по поводу Суперлиги «во благо футбола»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
Юрген Клопп дал старт последнему кругу мужской биатлонной эстафеты на ОИ Спорт, 19:35
На юго-западе Франции обильные дожди вызвали наводнение Общество, 19:28
Автор «сокрушительных» санкций против России обвинил Трампа в промедлении Политика, 19:21
Цены на нефть Brent упали почти на 3% на фоне переговоров Ирана и США Инвестиции, 19:20
«Зенит» обыграл «Краснодар» на зимних сборах в ОАЭ Спорт, 19:19
Переговоры по Украине в Женеве длятся свыше трех часов Политика, 19:18
Нападающего украинского клуба уволили за избиение сотрудника военкомата Спорт, 19:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Канадские конькобежки завоевали золото Олимпиады в гонке преследования Спорт, 19:12
Хегсет уволил одного из самых опытных пиарщиков Пентагона Политика, 19:12
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:09
Бывший зампред ЦБ назвал главную интригу в экономике в первом квартале
РАДИО
 Экономика, 19:03
Член зала славы UFC объявила о «самом масштабном супербое» в женском ММА Спорт, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Экс-игрок сборной Новой Зеландии по регби был тяжело ранен при стрельбе Спорт, 18:58