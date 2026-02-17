Нападающего украинского клуба уволили за избиение сотрудника военкомата

Футболист сам выложил в сторис видео, на котором бьет сотрудника ТЦК в грудь. В 2023 году спортсмен участвовал в массовой драке с игроками российского «Шинника» в Турции

Фото: ФК «Колос»

Украинский футбольный клуб «Колос» объявил об увольнении нападающего второй команды Даниила Колесника после инцидента с участием сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Об этом сообщается в официальном заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Спортсмен разместил видео у себя сторис в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), где мужчина, похожий на него, бьет в грудь другого мужчину в военной форме. Позже ролик был удален.

Генеральный директор «Колоса» Евгений Евсеев, комментируя ситуацию украинскому изданию Tribuna, назвал инцидент неприемлемым: «Такого не может быть априори».

В официальном заявлении клуба говорится: «Футбольный клуб «Колос» и лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения украинскому обществу и в частности нашим военным из-за инцидента с участием игрока команды «Колос-2» Даниила Колесника и сотрудника ТЦК. На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен».

В клубе подчеркнули, что принципиально осуждают любые проявления насилия, особенно против военнослужащих, и что поддержка сил обороны остается их неизменным приоритетом.

24-летний футболист Колесник играет за «Колос-2» во Второй лиге Украины. В этом сезоне он забил 6 голов в 10 матчах. 16 февраля Колесник провел товарищеский матч за «Колос-2» против «Локомотива», где забил гол с пенальти. Ранее он выступал за «Минай», «Дружбу» из Мировки и «Левый берег».

В 2023 году футболист уже попадал в скандальные истории: будучи игроком «Миная», он участвовал в массовой драке с российской командой «Шинник» на сборе в Турции.