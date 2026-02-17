Экс-игрок сборной Новой Зеландии по регби был тяжело ранен при стрельбе

44-летний спортсмен перенес экстренную операцию из-за огнестрельных ранений голени, верхней части груди и плеча

Мэтт Утай (Фото: Matt King / Getty Images)

Бывший игрок Национальной регбийной лиги (NRL) Мэтт Утай получил множественные огнестрельные ранения во вторник утром, 17 февраля, возле своего дома в юго-западном пригороде Сиднея Гринакр. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Нового Южного Уэльса.

По данным полиции, неизвестные открыли стрельбу из белого внедорожника примерно в 6 утра по местному времени. 44-летний Утай получил ранения в голень, плечо и верхнюю часть груди. После операции его состояние оценивается как «серьезное, но стабильное».

«Это определенно было целенаправленно. Это наглая засада. Независимо от того, была ли жертва предполагаемой целью или это был кто-то, кого он знает, с кем он связан, все это будет частью расследования», — заявил суперинтендант полиции Родни Харт.

Автомобиль предполагаемых стрелков позже был найден сгоревшим в соседнем парке Уайли. Полиция проводит экспертизу.

The Sydney Morning Herald цитирует заявление клуба «Кентербери», выразившего поддержку спортсмену: «Мы глубоко потрясены и опечалены. Мэтт — любимая часть семьи «Бульдогов». Мы думаем о Мэтте и его семье в это крайне непростое время. Мы надеемся и молимся за его полное выздоровление».

Уроженец Окленда Утай провел 167 матчей в NRL за клубы «Кентербери-Бэнкстаун Бульдогс» и «Уэстс Тайгерс». В 2004 году он забил две попытки в гранд-финале, принеся «Бульдогс» победу над «Сидней Рустерс».

На международной арене Утай четыре раза выступал за сборную Новой Зеландии с 2002 по 2005 год и трижды — за сборную Самоа в 2008 году.