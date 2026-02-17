 Перейти к основному контенту
Артур Ирбе заявил о готовности вернуть медали, выигранные со сборной СССР

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, легенда латвийского хоккея Артур Ирбе заявил, что ему эти медали не нужны и он не носит их с гордостью
Артур Ирбе, 2006 год
Артур Ирбе, 2006 год (Фото: Brian Bahr / Getty Images)

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, тренер сборной Латвии Артур Ирбе заявил, что готов вернуть медали, завоеванные в составе советской сборной. Его слова приводит финская газета Iltalehti.

По словам 59-летнего Ирбе, ему нужно только их найти.

«В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я скажу вам, где они находятся, и буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я не ношу их с гордостью», — сказал Ирбе, который на Олимпиаде-2026 в Италии является тренером вратарей сборной Латвии.

Ирбе ответил, что в то время не мог выбирать, за какую команду играть, но ему нравилось время, проведенное в составе сборной СССР.

Ирбе до старта Игр-2026 говорил, что Россию «ни в коем случае нельзя допускать к участию в подобных мероприятиях» и он не поедет на Олимпиаду, если сборной России разрешат участвовать. В итоге хоккейная сборная допуск на Игры не получила.

После этого двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что Ирбе должен вернуть все завоеванные в советское время награды.

Ирбе считается одним из лучших хоккеистов в истории Латвии — дважды участник Матчей звезд НХЛ (1994, 1999), финалист Кубка Стэнли 2002 года в составе «Каролина Харрикейнз». Был также знаменосцем сборной Латвии на Олимпийских играх 2006 года.

В 1989 и 1990 годах Ирбе становился чемпионом мира в составе сборной СССР, а на турнире 1990 года был признан лучшим вратарем турнира. Позже голкипер рассказывал, что во время награждения в знак протеста отказывался смотреть на советский флаг, а в 1991 году принял окончательное решение больше не играть за сборные СССР/СНГ.

Иван Витченко
Хоккей Артур Ирбе сборная России по хоккею Олимпиада-2026
