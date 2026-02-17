 Перейти к основному контенту
Шнайдер с «баранкой» проиграла 18-летней американке на турнире в Дубае

Шнайдер с «баранкой» проиграла 18-летней Йович на «тысячнике» WTA в Дубае
Российская теннисистка во втором круге уступила Иве Йович со счетом 4:6, 6:1, 0:6
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Во втором круге 21-летняя Шнайдер уступила 18-летней американке Иве Йович, 20-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:1, 0:6.

Следующей соперницей Йович станет американка Джессика Пегула (5-й номер рейтинга WTA).

Шнайдер занимает 21-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.

Ранее во втором круге в Дубае вторая ракетка России Екатерина Александрова уступила польке Магде Линетт со счетом 2:6, 6:4, 1:6, а первая ракетка страны Мирра Андреева без борьбы прошла дальше после снятия представительницы Австралии Дарьи Касаткиной.

Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн.

Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Диана Шнайдер
