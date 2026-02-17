Главная надежда России на золото Олимпиады. Что нужно знать о Петросян

Российская фигуристка Аделия Петросян 17 февраля дебютирует на своей первой Олимпиаде. Каким был путь фигуристки к главному турниру в ее жизни — в материале «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Начало карьеры

Будущая фигуристка родилась 5 июня 2007 года в Москве. Петросян заявляла, что спортсменов в их семье ранее не было.

«У мамы в данный момент главная роль — мамы спортсменки. Это очень много сил и времени отнимает, я ей благодарна. У папы медицинское образование, сейчас он занимается медицинским оборудованием», — рассказывала Петросян в интервью «РИА Новости» в 2025 году.

По словам Петросян, она попросила родителей научить ее кататься на коньках еще в возрасте двух лет, после того как увидела шоу «Ледниковый период» по телевизору.

Бывший тренер Петросян Алексей Шемет признавался, что мама Петросян никогда не вмешивалась в тренировочный процесс. При этом она всегда поддерживала дочь и старалась помочь в карьере.

Юниорская карьера

Петросян начала заниматься в СШОР «Москвич» (сейчас — отделение «Легенда» Московской академии фигурного катания на коньках) в 2011 году. Ее первым тренером стала Ирина Страхова.

В 2019 году Петросян перешла к тренеру Этери Тутберидзе в спортивную школу «Хрустальный». В сентябре того же года фигуристка заняла пятое место на первом этапе Кубка России среди юниоров. Уже в октябре 2020 года Петросян завоевала золотую медаль на третьем этапе Кубка России среди юниорок в Сочи.

Аделия Петросян и тренеры Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков (слева направо) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В ноябре 2021 года Петросян в ходе проката произвольной программы на этапе Кубка России среди юниоров стала первой в истории женского одиночного катания фигуристкой, исполнившей четверной риттбергер. Однако прыжок не был ратифицирован Международным союзом конькобежцев, поскольку спортсменка исполнила его на национальном соревновании. На том этапе Кубка России Петросян заняла второе место.

Карьера на взрослом уровне

На взрослом чемпионате России в декабре 2021 года фигуристка в произвольной программе исполнила два четверных риттбергера. По сумме баллов она заняла четвертое место. Однако после аннулирования результатов Камилы Валиевой Аделия Петросян поднялась на третье место.

В июне 2022 года Аделия Петросян была включена в состав основной сборной России. К этому моменту российские фигуристы уже были отстранены от международных турниров.

На втором этапе Гран-при России в Сочи фигуристка в октябре 2022 года заняла первое место. В марте 2023 года Петросян стала победительницей финала Гран-при России. Осенью 2023 года ученица Этери Тутберидзе побеждала на первом и втором этапах Гран-при России.

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

В декабре того же года Петросян в возрасте 16 лет впервые в своей карьере стала чемпионкой России. Спортсменка была единственной одиночницей в том сезоне, исполнявшей четверные прыжки.

В феврале 2024 года Петросян завоевала золото на Спартакиаде в Магнитогорске. Также в 2024 году фигуристка выиграла золото на двух этапах Гран-при России.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На чемпионате России в декабре 2024 года Петросян во второй раз подряд выиграла титул. В феврале 2025 года фигуристка выиграла в финале Гран-при России в Красноярске.

Главные достижения Петросян Победительница чемпионата России: 2023, 2024, 2025;

Победительница финала Гран-при России: 2023, 2024, 2025;

Победительница Спартакиады: 2024;

Победительница чемпионата по прыжкам среди фигуристов: 2025

В октябре 2025 года Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при в Магнитогорске.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В декабре 2025 года Петросян в третий раз стала чемпионкой России по фигурному катанию. При этом в произвольной программе фигуристка упала с четверного тулупа и неправильно приземлилась в тройном акселе.

Путь к Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре 2024 года допустил россиян к участию в отборе на Олимпийские игры 2026.

В январе 2025 года Петросян признавалась, что для нее турнир в Италии — это «практически последний шанс поехать на Олимпиаду».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На отборочном турнире к Играм Петросян 20 сентября победила в соревнованиях одиночниц в Пекине. За короткую и произвольную программы в сумме она получила 209,63 балла.

По мнению большинства экспертов, среди которых и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, Петросян является одной из главных фавориток на золото Олимпиады-2026.