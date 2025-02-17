Мирра Андреева разгромила бывшую российскую теннисистку на турнире в ОАЭ
Третья ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае.
Соперницей Андреевой была Элина Аванесян (44-я в рейтинге), в прошлом году сменившая российское гражданство на армянское. Андреева победила со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался чуть больше часа.
Во втором круге Андреева сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой (39-я).
В прошлом году Андреева проиграла в Дубае в первом круге.
Чемпионка турнира в Дубае получит почти $600 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков. Соревнования серии WTA-1000 уступают по престижу только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской