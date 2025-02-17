Мирра Андреева разгромила сменившую гражданство Аванесян на турнире в Дубае

Мирра Андреева разгромила бывшую российскую теннисистку на турнире в ОАЭ

На старте турнира в Дубае Мирра Андреева обыграла в двух сетах Элину Аванесян — 6:2, 6:1

Мирра Андреева (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Третья ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае.

Соперницей Андреевой была Элина Аванесян (44-я в рейтинге), в прошлом году сменившая российское гражданство на армянское. Андреева победила со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался чуть больше часа.

Во втором круге Андреева сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой (39-я).

В прошлом году Андреева проиграла в Дубае в первом круге.

Чемпионка турнира в Дубае получит почти $600 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков. Соревнования серии WTA-1000 уступают по престижу только «Большому шлему» и Итоговому турниру.