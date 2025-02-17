ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Бразильский нападающий Алеррандро подписал контракт с ЦСКА на три года с опцией продления, сообщила пресс-служба московского клуба.
Форвард уже присоединился к команде на сборах в Турции.
Алеррандро 25 лет, в прошлом сезоне он разделил лидерство по голам в чемпионате Бразилии с футболистом «Коринтианса» Юри Алберто, который ранее играл за «Зенит». Оба забили по 15 мячей.
Нападающий является воспитанником «Атлетико Минейро», выступал за «Ред Булл Брагантино», а прошлый сезон провел в аренде в «Витории».
В составе юношеской сборной Бразилии (U17) Алеррандро побеждал на чемпионате Южной Америки.
ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в РПЛ.
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