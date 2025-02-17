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ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии Алеррандро
«Армейцы» подписали трехлетний контракт с Алеррандро, который в прошлом сезоне забил 15 голов в чемпионате Бразилии
Алеррандро
Алеррандро (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА )

Бразильский нападающий Алеррандро подписал контракт с ЦСКА на три года с опцией продления, сообщила пресс-служба московского клуба.

Форвард уже присоединился к команде на сборах в Турции.

Алеррандро 25 лет, в прошлом сезоне он разделил лидерство по голам в чемпионате Бразилии с футболистом «Коринтианса» Юри Алберто, который ранее играл за «Зенит». Оба забили по 15 мячей.

Нападающий является воспитанником «Атлетико Минейро», выступал за «Ред Булл Брагантино», а прошлый сезон провел в аренде в «Витории».

В составе юношеской сборной Бразилии (U17) Алеррандро побеждал на чемпионате Южной Америки.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в РПЛ.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

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