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Кудерметова победила Александрову и вышла на Соболенко на турнире в Дубае

Кудерметова победила Александрову и вышла на Соболенко на «тысячнике» в Дубае
Вероника Кудерметова одержала победу в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:3. В следующем круге ее ждет первая ракетка мира Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает $3,6 млн.

Кудерметова, 50-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию и победила Александрову (22-я) со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

В следующем круге Кудерметова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, у которой за карьеру выиграла два матча из пяти.

На предыдущих двух турнирах Кудерметова не смогла одержать больше одной победы в основной сетке.

В 2022 году Кудерметова занимала девятое место в рейтинге WTA.

Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».

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теннис WTA Вероника Кудерметова Арина Соболенко Екатерина Александрова
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