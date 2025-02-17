Кудерметова победила Александрову и вышла на Соболенко на турнире в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает $3,6 млн.
Кудерметова, 50-я ракетка мира, пробилась в основную сетку через квалификацию и победила Александрову (22-я) со счетом 3:6, 6:4, 6:3.
В следующем круге Кудерметова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, у которой за карьеру выиграла два матча из пяти.
На предыдущих двух турнирах Кудерметова не смогла одержать больше одной победы в основной сетке.
В 2022 году Кудерметова занимала девятое место в рейтинге WTA.
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