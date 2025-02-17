 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП в Удмуртии

Хоккеист Ночной лиги Никита Котлов погиб в ДТП в Удмуртии
Машина с тремя игроками любительской команды попала в ДТП по пути в Ижевск 15 февраля, один хоккеист погиб, два других оказались в реанимации
Никита Котлов
Никита Котлов (Фото: nhliga.org)

Три хоккеиста любительской команды «Энергия» из Удмуртии попали в автоаварию по пути из Балезино в Ижевск 15 февраля, один из них, Никита Котлов, скончался позднее в больнице, сообщила пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Два других игрока, Александр Нохрин и Кирилл Корепанов, находятся в реанимации.

На странице Ночной хоккейной лиги Удмуртской Республики в VK отмечается, что Котлову в феврале исполнилось 28 лет. 

«Отличные парни все трое. Простые, деревенские. Надежные. Чувство локтя, товарищеского плеча у них очень развито. <...> Никита, Саня только перед этим сезоном в «Энергии» у нас появились», — рассказал руководитель команды Игорь Моряков.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Ночная хоккейная лига
Материалы по теме
Ирландский жокей умер в 24 года после падения на скачках
Спорт
Колумбийский велогонщик погиб в ДТП в возрасте 19 лет
Спорт
В США сообщили о 28 связанных с фигурным катанием жертвах авиакатастрофы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17:51
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитикуИнвестиции, 19:37
Хинштейн сообщил об обстреле села Крупец в Курской областиПолитика, 19:36
Цены на новостройки в России в январе снизились в реальном выраженииНедвижимость, 19:22
Макрон позвонил Трампу перед экстренным саммитом в ПарижеПолитика, 19:21
Эксперты назвали самый сложный вопрос в урегулировании на УкраинеПолитика, 19:17
Кудерметова победила Александрову и вышла на Соболенко на турнире в ДубаеСпорт, 19:17
Европейский рынок акций установил новый рекорд за счет оборонных компанийИнвестиции, 19:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
AFP узнало о переносе саммита в Саудовской Аравии по «переселению» ГазыПолитика, 19:08
Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП в УдмуртииСпорт, 19:06
Ушаков допустил участие Дмитриева в переговорах с США в Эр-РиядеПолитика, 18:59
Небензя допустил скорое окончание «горячей фазы» конфликта на УкраинеПолитика, 18:58
Кто поехал на переговоры в Саудовскую Аравию от России и США. ИнфографикаПолитика, 18:49
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:40
Генерала Росгвардии задержали за взяткуОбщество, 18:37