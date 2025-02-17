Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП в Удмуртии

Машина с тремя игроками любительской команды попала в ДТП по пути в Ижевск 15 февраля, один хоккеист погиб, два других оказались в реанимации

Никита Котлов (Фото: nhliga.org)

Три хоккеиста любительской команды «Энергия» из Удмуртии попали в автоаварию по пути из Балезино в Ижевск 15 февраля, один из них, Никита Котлов, скончался позднее в больнице, сообщила пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Два других игрока, Александр Нохрин и Кирилл Корепанов, находятся в реанимации.

На странице Ночной хоккейной лиги Удмуртской Республики в VK отмечается, что Котлову в феврале исполнилось 28 лет.

«Отличные парни все трое. Простые, деревенские. Надежные. Чувство локтя, товарищеского плеча у них очень развито. <...> Никита, Саня только перед этим сезоном в «Энергии» у нас появились», — рассказал руководитель команды Игорь Моряков.