Игрок Ночной хоккейной лиги погиб в ДТП в Удмуртии
Три хоккеиста любительской команды «Энергия» из Удмуртии попали в автоаварию по пути из Балезино в Ижевск 15 февраля, один из них, Никита Котлов, скончался позднее в больнице, сообщила пресс-служба Ночной хоккейной лиги.
Два других игрока, Александр Нохрин и Кирилл Корепанов, находятся в реанимации.
На странице Ночной хоккейной лиги Удмуртской Республики в VK отмечается, что Котлову в феврале исполнилось 28 лет.
«Отличные парни все трое. Простые, деревенские. Надежные. Чувство локтя, товарищеского плеча у них очень развито. <...> Никита, Саня только перед этим сезоном в «Энергии» у нас появились», — рассказал руководитель команды Игорь Моряков.
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