«Автомобилист» стал четвертым участником плей-офф КХЛ

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» и стал четвертым участником плей-офф КХЛ

«Автомобилист» разгромил в Новосибирске «Сибирь» со счетом 5:0. Евгений Аликин второй раз в сезоне сыграл на ноль, Александр Шаров оформил дубль, а Стефан Да Коста набрал очки в 13-й игре подряд

Евгений Аликин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Екатеринбургский «Автомобилист» крупно обыграл новосибирскую «Сибирь» и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.

Матч в Новосибирске завершился со счетом 0:5 (0:3, 0:0, 0:2). Дубль оформил Александр Шаров (47-я и 58-я минуты), также отличились Семен Кизимов (14), Никита Трямкин (17) и Брукс Мэйсек (20).

Вратарь гостей Евгений Аликин отразил 28 бросков и второй раз в сезоне сыграл на ноль.

Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста сделал передачу, продлив серию с набранными очками до 13 матчей.

Ранее в плей-офф КХЛ пробились ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев».

Потеряли шансы на борьбу за Кубок Гагарина астанинский «Барыс» и хабаровский «Амур».