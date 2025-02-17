«Автомобилист» стал четвертым участником плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» крупно обыграл новосибирскую «Сибирь» и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.
Матч в Новосибирске завершился со счетом 0:5 (0:3, 0:0, 0:2). Дубль оформил Александр Шаров (47-я и 58-я минуты), также отличились Семен Кизимов (14), Никита Трямкин (17) и Брукс Мэйсек (20).
Вратарь гостей Евгений Аликин отразил 28 бросков и второй раз в сезоне сыграл на ноль.
Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста сделал передачу, продлив серию с набранными очками до 13 матчей.
Ранее в плей-офф КХЛ пробились ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев».
Потеряли шансы на борьбу за Кубок Гагарина астанинский «Барыс» и хабаровский «Амур».
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