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В «Ростове» ответили на данные об уходе Карпина из клуба

В «Ростове» назвали слухами сообщения о возможном уходе Карпина
Ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть клуб до возобновления чемпионата РПЛ. Однако в «Ростове» эти данные не подтвердили
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Данные о возможном уходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина из клуба являются слухами, заявил «РБК Спорт» спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

«Я не готов комментировать слухи и предположения», — сказал Рыскин.

Ранее в понедельник менеджер и ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая сказал: «Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Все, кто знают ситуацию, оценивают уход на 80%».

Карпин работает в «Ростове» с 2017 года (с перерывом с августа 2021-го по март 2022-го), с 2021-го возглавляет сборную России.

После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в РПЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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