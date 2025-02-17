В «Ростове» ответили на данные об уходе Карпина из клуба
Данные о возможном уходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина из клуба являются слухами, заявил «РБК Спорт» спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
«Я не готов комментировать слухи и предположения», — сказал Рыскин.
Ранее в понедельник менеджер и ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая сказал: «Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Все, кто знают ситуацию, оценивают уход на 80%».
Карпин работает в «Ростове» с 2017 года (с перерывом с августа 2021-го по март 2022-го), с 2021-го возглавляет сборную России.
После 18 туров «Ростов» занимает седьмое место в РПЛ.
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