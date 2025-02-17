«Амур» потерял шансы на выход в плей-офф после проигрыша «Трактору»

Второй клуб КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф

«Амур» проиграл «Трактору» со счетом 2:5 и в шестой раз за семь сезонов остался без плей-офф

Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур»

Хабаровский «Амур» проиграл лидеру Восточной конференции челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и выбыл из борьбы за место в плей-офф.

Матч в Хабаровске завершился со счетом 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

У «Амура» забили Артур Гиздатуллин (34-я минута) и Девин Броссо (49).

У «Трактора» голы на счету Виталия Кравцова (8), Чарльза Робинсона (17), Семена Дер-Аргучинцева (29), Артема Блажиевского (54) и Андрея Светлакова (55).

Хабаровчане проиграли пятый матч подряд.

«Амур» в 2024 году играл в первом раунде Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу» в шести матчах, а до этого на протяжении пяти сезонов в плей-офф не попадал.

Также шансов на плей-офф ранее лишился астанинский «Барыс».