Касаткина проиграла 89-й ракетке мира на старте турнира в Дубае

Касаткина неожиданно проиграла на старте престижного турнира в Дубае

Дарья Касаткина в двух сетах уступила получившей wild card румынке Соране Кырсте, которая занимает 89-е место в рейтинге

Дарья Касаткина (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $3,6 млн.

В матче первого круга россиянка со счетом 1:6, 4:6 проиграла румынке Соране Кырсте, которая занимает 89-е место в рейтинге и получила на турнир wild card.

Ранее в понедельник во второй круг турнира в Дубае вышли Анастасия Потапова (со счетом 6:3, 6:0 победила бразильянку Беатрис Хаддад-Майю) и Диана Шнайдер (обыграла польку Магдалену Френх со счетом 6:2, 6:2).

Ранее с турнира в Дубае вылетели прошлогодняя финалистка Анна Калинская, а также Анастасия Павлюченкова.