Медведев показывает худшую игру в карьере. Что произошло

Российский теннисист Даниил Медевдев уступил 96-й ракетке в полуфинале турнира в Марселе. Это поражение стало третьим для россиянина в игре с соперниками вне топ-90 мирового рейтинга. Об этом — в материале «РБК Спорт

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев 10 февраля проиграл в полуфинале турнира в Марселе. Он уступил сербу Хамаду Меджедовичу, занимавшему 96-е место в мировом рейтинге. С начала года это поражение стало для Медведева третьим в матче против теннисиста, который не входит в топ-90.

Кризис Медведева

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России с октября 2024 года лишь один раз победил теннисиста из топ-20. В последний раз это было на групповом этапе итогового турнира Мастерса, в котором он обыграл занимавшего седьмую строчку рейтинга австралийца Алекса Де Минаура. Это была единственная победа россиянина на турнире. Кроме того, с октября 2024 года Медведев потерпел восемь поражений в 16 играх (50% побед).

Медведев в 2025 году трижды уступил игрокам, которые не входят даже в топ-90 мирового рейтинга. Дважды это произошло на ранних стадиях: первом или втором раунде. Еще на старте Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне, Медведев с трудом вышел во второй круг: российский теннисист уступал Касидиту Самрею из Таиланда (418-й в мировом рейтинге) со счетом 1:2 по сетам, но в итоге сумел одержать победу.

Однако во втором круге Медведев сенсационно уступил 121-й ракетке мира — 19-летнему дебютанту турнира из США Лернеру Тьену на тай-брейке пятого сета.

Следом на турнире в Роттердаме Медведев дошел до второго круга, в котором уступил 92-й ракетке мира итальянцу Маттиа Беллуччи.

На прошлой неделе, 10 февраля, Медведев дошел до полуфинала турнира в Марселе. В первом круге он в двух сетах обыграл француза Пьер-Юга Эрбера (192-й в рейтинге), а во втором — единственного соперника в 2025 году из топ-90 немца Яна-Леннарда Штруффа (46 в рейтинге). В матче за выход в финал он проиграл сербу, занимавшему 96-е место в мировом рейтинге, — Хамаду Меджедовичу. После победы над Медведевым сербский теннисист поднялся на 73-ю строчку.

Кроме того, из-за проваленной концовки прошлого сезона Медведев показал худший процент побед за последние шесть лет: в 2024 году он выиграл 68,8% игр, а в 2018, когда он занял 16-е место в рейтинге по итогам сезона, — 65,2%.

Прошло ли время Медведева

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский считает, что на сегодняшний день Медведев не готов к молодым соперникам, которые «не боятся выходить к сетке».

«Соперниками, которым Даниил уступал, были молодые ребята, которые не боятся выходить к сетке и играют очень быстро и активно, к чему Медведев на сегодняшний день немного не готов. Потому что та игра, которая у него была, — это вязкий теннис, стоять далеко от задней линии, втягивать в длинные розыгрыши. А сейчас ребята сокращают длинные розыгрыши и играют за счет скорости, используя ситуацию», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Ольховский отметил, что время Медведева еще не прошло и необходимо наблюдать за его дальнейшей игрой по ходу сезона.

«Нужно смотреть по сезону. Рождение ребенка, с одной стороны радостное событие, с другой — хлопоты. Может быть, немного отвлекает. Может быть, восстановление сейчас немного не такое. Поэтому пока рано его списывать со счетов. Пока ничего трагичного не произошло, это начало сезона. Нужно наблюдать за дальнейшей перестройкой. Но говорить о том, что его время прошло — это полная ерунда. У него есть энергия, психологически он может играть хорошо», — добавил он.

Бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер Виктор Янчук отметил, что поражения Медведева являются «рабочим процессом».

«Я бы не сказал, что у Даниила кризис. Это рабочие моменты, где-то волнообразный процесс, как качели. Человек набирает форму, выходит на пик, играет удачно, потом наступает психологическая и физическая усталость после чего идет некий спад, затем восстановление и подготовка к новому циклу. Сейчас он начинает выходить из «кризиса». Думаю, он наберет свое», — отметил Янчук «РБК Спорт».

По мнению Янчука, «к Ролан Гаррос в конце мая Медведев будет другой». «В принципе, время работает на Даниила. Потому что ему 29 лет, еще два-три года он может претендовать на хорошие победы в Большом шлеме. Другое дело, что надо попасть в пик формы и все должно удачно сложиться. Но пока он все еще достойный соперник для любого теннисиста и так называемых молодых звезд», — добавил Янчук.

Янчук допустил, что максимальная форма российского теннисиста уже прошла. «Может быть, его максимум уже прошел. Это обычно 25–28 лет теннисиста. Но до 30 лет спортсмены играют еще хорошо. «Большая тройка» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович) играла хорошо до 33–35», — добавил он.

Победительница трех турниров WTA Елена Брюховец допустила, что проблемы в игре Медведева связаны с трудностями вне корта.

«Очень мало спортсменов, которые на протяжении всей своей карьеры играют ровно. У каждого есть свои взлеты и спады. Мы не знаем всей ситуации, как Даниил себя ощущает, какие есть проблемы помимо тенниса. На мой взгляд, у него есть временные проблемы и какая-то неуверенность появилась в игре, но нужно полностью знать картину, чтобы оценивать. Только он сам может дать оценку этому. Вполне возможно, что его состояние связано с чем-то личным», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Проблемы в игре Медведева

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

По мнению Янчука, Медведеву необходимо улучщить скорость полета мяча при атакующих действиях. «Главная проблема Медведева, что он не достиг пика своей формы. Поэтому он должен еще отыграть нормально и найти себя, чтобы на пике формы все совпало. По игре ему стоит немного добавить остроту в атакующих действиях. Потому что скорость полета мяча после атакующих действий у него несколько уступает ведущим соперникам: Алькарасу, Синнеру. Медведев уже чуть прибавил в этом, но еще маловато», — сказал Янчук.

Тренер отметил, что попадание российского теннисиста в тройку лучших мирового рейтинга не имеет значения. «Не знаю, попадет ли Даниил еще в топ-3. Это не столь важно. Важно, чтобы где-то в отдельных турнирах он собрался и сыграл здорово. Было бы хорошо еще Большой шлем выиграть. Но неважно, на каком месте», — добавил Янчук.

Ольховский считает, что подача является основным элементом, который Медведеву надо усилить. «На мой взгляд, Дане нужно работать над подачей. У него должно быть оружие, которое дает энное количество очков в игре, а в последнее время такого не происходит, поэтому подача здесь играет немаловажную роль», — добавил Ольховский.

Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде отметил, что целью Медведева является поиск своей игры, которая будет доставлять неудобства его соперникам. «Нужно смотреть, какую игру Даниил будет показывать. Не думаю, что у него стоит цель попасть в топ-3. Скорее, у него есть цель найти свою игру, которая будет доставлять неудобства соперникам. Если игра будет, рейтинг придет. По-другому никак. Он сконцентрирован на игре», — сказал Ольховский.

Брюховец отметила, что проблемы Медведева связаны с внутренним состоянием теннисиста. «Если нет целостной картины и комфортного состояния, то все будет выпадать. Если не будет держать подачу, будут проблемы с подбросом, будет играть мягче, не так как обычно и уже возникают проблемы. Но изначально это внутреннее состояние. Отсюда оно откладывает отпечаток на внутренние элементы игры», — сказала Брюховец.