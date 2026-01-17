 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5,2 x 4,6 2 1,55 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 4,15 x 3,15 2 2,03 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 4,9 x 4,7 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,3 x 5,8 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,05 x 4,05 2 1,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,65 x 3,5 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,28 x 6,1 2 9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин

Шамрину было 56 лет
Артур&nbsp;Шамрин
Артур Шамрин (Фото: Телеграм-канал липецкого «Металлурга»)

Бывший футболист московского «Локомотива» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале липецкого «Металлурга», за который он также выступал.

Отмечается, что 16 января Шамрин, который в последнее время болел и имел инвалидность по неврологии, вышел на вечернюю прогулку и не вернулся. Всю ночь его искали родственники и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В итоге тело Шамрина было обнаружено в микрорайоне Елецком Липецка.

Шамрин — 18-й бомбардир в истории «Металлурга». В 1984–1986 и 1992–1994 годах он забил за команду 37 мячей.

Также Шамрин играл в дубле московского «Спартака», в СКА (Одесса), «Локомотиве» и майкопской «Дружбе». Карьеру нападающий завершил в 28 лет.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва
Материалы по теме
Умер президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина»
Спорт
Экс-главу правления «Локомотива» заподозрили по делу о заказных убийствах
Общество
Баринов после ухода из «Локомотива» в ЦСКА заявил, что он не Иуда
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В Дании и Гренландии прошли масштабные протесты против угроз США Политика, 22:48
Макрон назвал недопустимой угрозу Трампа о пошлинах из-за Гренландии Политика, 22:26
Во Франции у подозреваемых в краже кабелей оказались активы на €4,5 млн Общество, 22:21
ЕС и МЕРКОСУР заключили сделку о торговле на фоне протестов фермеров Политика, 22:11
Находящийся у власти 40 лет президент Уганды вновь победил на выборах Политика, 22:07
Ейский район Кубани остался без света из-за аварии Общество, 22:00
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Sun рассказала, как принц Уильям лишился прогулок на самокате в Виндзоре Общество, 21:49
Трамп объявил о готовности США к переговорам о присоединении Гренландии Политика, 21:40
Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до $134 млрд компенсации Бизнес, 21:37
Сборная Нигерии завоевала бронзу на Кубке Африки Спорт, 21:33
FranceTV показал кадры разговора Макрона с Трампом о 30-дневном перемирии Политика, 21:18
Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин Спорт, 21:16
Части Херсонской и Запорожской областей остались без света из-за ударов Политика, 21:13