Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин
Бывший футболист московского «Локомотива» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале липецкого «Металлурга», за который он также выступал.
Отмечается, что 16 января Шамрин, который в последнее время болел и имел инвалидность по неврологии, вышел на вечернюю прогулку и не вернулся. Всю ночь его искали родственники и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В итоге тело Шамрина было обнаружено в микрорайоне Елецком Липецка.
Шамрин — 18-й бомбардир в истории «Металлурга». В 1984–1986 и 1992–1994 годах он забил за команду 37 мячей.
Также Шамрин играл в дубле московского «Спартака», в СКА (Одесса), «Локомотиве» и майкопской «Дружбе». Карьеру нападающий завершил в 28 лет.
