Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

Грузинский фигурист Ника Эгадзе впервые в карьере завоевал медаль на чемпионате Европы. Вторым стал итальянец Маттео Риццо, третьим — чех Георгий Рештенко

Ника Эгадзе (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Грузинский фигурист Ника Эгадзе победил на чемпионате Европы в британском Шеффилде.

В сумме за короткую и произвольную программу Эгадзе получил 273,00 балла.

Второе место занял итальянец Маттео Риццо (256,37), третьим стал уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко (238,27), который с 2017 года выступает за Чехию.

Победитель прошлогоднего чемпионата Европы швейцарец Лукас Бричги занял четвертое место (236,90).

23-летний Эгадзе занимается у российского тренера Этери Тутберидзе. Медаль на чемпионате Европы стала для него самым большим успехом в карьере. В прошлом году Эгадзе был четвертым на чемпионате Европы и девятым на чемпионате мира. В нынешнем сезоне фигурист завоевал бронзу на этапе Гран-при во Франции.

Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. ISU допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника только к отбору на Олимпиаду, они завоевали право выступить на Играх.

Соревновательная программа чемпионата Европы завершится позднее 17 января, когда медали разыграют танцоры. В спортивных парах турнир выиграли Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии, у женщин победила эстонка Нина Петрыкина.