«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Торпедо»
Московский «Спартак» проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Единственную шайбу забросил Глеб Пугачев (29-я минута).
17-летний форвард забросил шайбу во втором матче подряд. Всего на счету Пугачева пять матчей и 3 (2+1) очка в КХЛ.
Голкипер «Торпедо» Денис Костин четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.
Ранее в этом сезоне «Спартак» один раз обыграл «Торпедо» при двух поражениях (3:4 ОТ, 3:4, 7:6).
«Спартак» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 58 очками в 46 встречах расположилось на четвертой строчке.
В следующем матче «Спартак» 20 января в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Торпедо» днем ранее тоже на выезде встретится с «Локомотивом».
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3;
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:8;
«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:2;
«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 3:1;
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:3;
«Локомотив» (Ярославль) — «Шанхай Дрэгонс» — 2:0.
