Шайба 17-летнего Пугачева принесла «Торпедо» победу над «Спартаком» в КХЛ

«Спартак» третий раз в сезоне КХЛ проиграл «Торпедо»

Единственную шайбу забросил 17-летний форвард Глеб Пугачев

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Московский «Спартак» проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Единственную шайбу забросил Глеб Пугачев (29-я минута).

17-летний форвард забросил шайбу во втором матче подряд. Всего на счету Пугачева пять матчей и 3 (2+1) очка в КХЛ.

Голкипер «Торпедо» Денис Костин четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.

Ранее в этом сезоне «Спартак» один раз обыграл «Торпедо» при двух поражениях (3:4 ОТ, 3:4, 7:6).

«Спартак» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 58 очками в 46 встречах расположилось на четвертой строчке.

В следующем матче «Спартак» 20 января в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Торпедо» днем ранее тоже на выезде встретится с «Локомотивом».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3;

«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:8;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:2;

«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 3:1;

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:3;

«Локомотив» (Ярославль) — «Шанхай Дрэгонс» — 2:0.