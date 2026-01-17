Захарян снова получил травму и пропустит матч с «Барселоной»

У российского футболиста есть болевые ощущения в левой икроножной мышце

Арсен Захарян (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит предстоящий матч 20-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

Отмечается, что Захарян не включен в состав команды на игру из-за болей в левой икроножной мышце.

Встреча состоится 18 января в Сан-Себастьяне.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 49 очками, «Реал Сосьедад» занимает 12-е место, набрав 21 очко.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» за €13 млн и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 60 матчей, в которых записал на свой счет три гола и три результативные передачи.

Почти весь прошлый сезон он пропустил из-за различных травм, в этом у него также были проблемы со здоровьем. Всего в текущем сезоне у 22-летнего Захаряна 16 матчей и один гол.