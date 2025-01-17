Бывший футболист и тренер МЮ Сульшер возглавил турецкий клуб

Норвежец был без клуба с ноября 2021 года, когда покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Уле Гуннар Сульшер (Фото: ФК «Бешикташ»)

Норвежец Уле Гуннар Сульшер возглавил «Бешикташ». Об этом сообщается в аккаунте турецкого клуба в соцсети Х.

Срок соглашения с 51-летним специалистом не уточняется.

На этом посту норвежец сменил турка Сердара Топрактепе, который был назначен и.о. главного тренера в декабре 2024 года после отставки голландца Джованни ван Бронкхорста.

«Бешикташ» занимает шестое место в чемпионате Турции, набрав 30 очков в 18 матчах.

Сульшер был без клуба с ноября 2021 года, когда покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». МЮ он возглавлял с 2018 года, дойдя до финала Лиги Европы сезона 2020/21. До этого он тренировал «Молде», «Кардифф Сити» и молодежный состав МЮ.

В качестве игрока Сульшер выступал за МЮ с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне 1998/99 стал победителем Лиги чемпионов.