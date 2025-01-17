Призера ЧМ по гимнастике из США Молдауэра дисквалифицировали на 16 месяцев

Призера ЧМ по гимнастике из США дисквалифицировали на 16 месяцев

Участника Олимпиады в Токио, призера ЧМ 2017 и 2023 годов Юла Молдауэра дисквалифицировали за три «флажка». Наказание завершится в январе 2026-го

Юл Молдауэр (Фото: Elsa / Getty Images)

Член сборной США по спортивной гимнастике, призер чемпионатов мира Юл Молдауэр дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. 27-летний спортсмен сообщил об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

Молдауэр был наказан за три «флажка», т.е. три пропуска внесоревновательного допинг-контроля по причине несвоевременного заполнения системы ADAMS.

Спортсмены обязаны указывать свое местоположение в системе антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS), чтобы допинг-офицеры могли взять у них пробы. В случае пропуска допинг-теста они получают «флажок». Три «флажка» в течение 12 месяцев считаются нарушением антидопинговых правил.

Молдауэр заявил, что сам виноват в этих ошибках, а также подчеркнул, что никогда не сдавал положительных допинг-проб. «Эта неудача не характеризует меня. Я по-прежнему сосредоточен на восстановлении доверия, остаюсь преданным любимому виду спорта и неустанно работаю, чтобы представлять сборную США на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году», — написал спортсмен, чья дисквалификация завершится в январе 2026-го.

Молдауэр является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (в вольных упражнения в 2017-м и в команде в 2023-м), участником Олимпийских игр 2018 года.