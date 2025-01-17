Призера ЧМ по гимнастике из США дисквалифицировали на 16 месяцев
Член сборной США по спортивной гимнастике, призер чемпионатов мира Юл Молдауэр дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. 27-летний спортсмен сообщил об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)
Молдауэр был наказан за три «флажка», т.е. три пропуска внесоревновательного допинг-контроля по причине несвоевременного заполнения системы ADAMS.
Спортсмены обязаны указывать свое местоположение в системе антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS), чтобы допинг-офицеры могли взять у них пробы. В случае пропуска допинг-теста они получают «флажок». Три «флажка» в течение 12 месяцев считаются нарушением антидопинговых правил.
Молдауэр заявил, что сам виноват в этих ошибках, а также подчеркнул, что никогда не сдавал положительных допинг-проб. «Эта неудача не характеризует меня. Я по-прежнему сосредоточен на восстановлении доверия, остаюсь преданным любимому виду спорта и неустанно работаю, чтобы представлять сборную США на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году», — написал спортсмен, чья дисквалификация завершится в январе 2026-го.
Молдауэр является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (в вольных упражнения в 2017-м и в команде в 2023-м), участником Олимпийских игр 2018 года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов