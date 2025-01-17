РПЛ перенесла время начала матча «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре
Российская премьер-лига (РПЛ) по просьбе генерального партнера и по согласованию с основным вещателем приняла решение об изменении времени двух матчей 21-го тура. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Изменения коснулись матчей, которые состоятся 16 марта. Игра «Спартак» — «Зенит» теперь начнется в 19:45 мск вместо 17:00. Встречу «Ростов» — «Краснодар» перенесли с 19:30 на 17:00.
«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку (37), «Ростов» — седьмую (26).
Первый тур после зимней паузы, 19-й, пройдет с 28 февраля по 2 марта.
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