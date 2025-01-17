Умер тренер Колесников, проработавший в баскетбольном УНИКСе более 30 лет
Заслуженный тренер России и бывший начальник баскетбольного УНИКСа Валерий Колесников скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.
Колесников проработал в клубе более 30 лет — с 1994 года и до последнего дня. Он стоял у истоков создания УНИКСа, на протяжении десятилетий занимал пост начальника команды, был спортивным директором молодежного клуба УНИКС-2.
«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела», — говорится в сообщении клуба.
УНИКС был создан в 1991 году. На счету команды есть победа в Единой лиге ВТБ в сезоне 2022/23, семь раз УНИКС был серебряным призером чемпионата России, девять раз — бронзовым.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов