Умер тренер Колесников, проработавший в баскетбольном УНИКСе более 30 лет

Валерий Колесников скончался на 71-м году жизни. Он много лет был начальником УНИКСа, работал спортивным директором молодежной команды

Валерий Колесников (Фото: unics.ru)

Заслуженный тренер России и бывший начальник баскетбольного УНИКСа Валерий Колесников скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Колесников проработал в клубе более 30 лет — с 1994 года и до последнего дня. Он стоял у истоков создания УНИКСа, на протяжении десятилетий занимал пост начальника команды, был спортивным директором молодежного клуба УНИКС-2.

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела», — говорится в сообщении клуба.

УНИКС был создан в 1991 году. На счету команды есть победа в Единой лиге ВТБ в сезоне 2022/23, семь раз УНИКС был серебряным призером чемпионата России, девять раз — бронзовым.