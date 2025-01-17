 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер тренер Колесников, проработавший в баскетбольном УНИКСе более 30 лет

Валерий Колесников скончался на 71-м году жизни. Он много лет был начальником УНИКСа, работал спортивным директором молодежной команды
Валерий Колесников
Валерий Колесников (Фото: unics.ru)

Заслуженный тренер России и бывший начальник баскетбольного УНИКСа Валерий Колесников скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Колесников проработал в клубе более 30 лет — с 1994 года и до последнего дня. Он стоял у истоков создания УНИКСа, на протяжении десятилетий занимал пост начальника команды, был спортивным директором молодежного клуба УНИКС-2.

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела», — говорится в сообщении клуба.

УНИКС был создан в 1991 году. На счету команды есть победа в Единой лиге ВТБ в сезоне 2022/23, семь раз УНИКС был серебряным призером чемпионата России, девять раз — бронзовым.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол УНИКС Валерий Колесников
Материалы по теме
Умер экс-игрок УНИКСа и брат чемпиона Евробаскета Виктора Хряпы
Спорт
Лучший игрок Единой лиги ВТБ покинул УНИКС
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
В Румынии нашли следы возможного падения беспилотникаПолитика, 13:05
Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотрыОбщество, 13:00
В Эстонии призвали свести к нулю число негражданПолитика, 12:55
СК сообщил, что вертолет в Подмосковье подожгли по заказу УкраиныОбщество, 12:55
На вершине одиноко: как лидеру справиться с чувством изолированностиPro, 12:52
Умер тренер Колесников, проработавший в баскетбольном УНИКСе более 30 летСпорт, 12:52
В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧСПолитика, 12:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на УкраинеПолитика, 12:39
Litecoin обогнал по росту ведущие криптовалюты. Что случилосьКрипто, 12:35
Польская футболистка «Зенита» рассказала об угрозах из-за игры в РоссииСпорт, 12:34
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 12:33
Кадры ДТП автобуса с туристами из России и цементовоза на Шри-ЛанкеОбщество, 12:32
Арендаторам жилья стало проще оплачивать коммуналку и общаться с УКНедвижимость, 12:29
Резерв на будущее: как развиваются технологии хранения энергииЭкономика инноваций, 12:24