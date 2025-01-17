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Польская футболистка «Зенита» рассказала об угрозах из-за игры в России

Польская футболистка «Зенита» Гживиньска заявила об угрозах из-за игры в России
Габриэла Гживиньска выступает за «Зенит» с 2021 года. По ее словам, когда она только перешла в российский клуб, все было нормально, а «потом все как с цепи сорвались»
Габриэла Гживиньска
Габриэла Гживиньска (Фото: телеграм-канал ЖФК «Зенит»)

Польская футболистка «Зенита» Габриэла Гживиньска сообщила Sport24, что получает угрозы из-за выступления за петербургский клуб.

Гживиньска выступает за «Зенит» с 2021 года, с командой она выиграла три чемпионата России.

По словам футболистки, после перехода в «Зенит» она не встретила ни одного негативного мнения, а «потом все как с цепи сорвались».

«Про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в ĸомментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить. Писали: «Не приезжай в Польшу — мы тебя убьем», — рассказала Гживиньска.

28-летняя Гживиньска выступает на позиции полузащитника. В «Зенит» она перешел из польского клуба «Медик». В прошлом сезоне Гживиньска с 19 голами стала лучшим бомбардиром чемпионата России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Польша угрозы Габриэла Гживиньска
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