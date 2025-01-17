Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити» на 10 лет
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Новое соглашение 24-летнего форварда действует до лета 2034 года.
Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Он забил 111 голов в 126 матчах и уже занимает 15-е место в списке лучших снайперов в истории клуба. С «Манчестер Сити» Холанд дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
«Я очень рад, что подписал новый контракт и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе. «Манчестер Сити» — особенный клуб, полный фантастических людей, с потрясающими болельщиками, и это та среда, которая помогает раскрыть лучшее в каждом игроке», — сказал норвежец.
В сборной Норвегии Холанд забил 38 голов в 39 матчах.
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 21 матче.
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