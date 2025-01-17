Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити» на 10 лет

Новое соглашение лучшего бомбардира английского клуба действует до лета 2034 года

Эрлинг Холанд (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Новое соглашение 24-летнего форварда действует до лета 2034 года.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Он забил 111 голов в 126 матчах и уже занимает 15-е место в списке лучших снайперов в истории клуба. С «Манчестер Сити» Холанд дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

«Я очень рад, что подписал новый контракт и смогу провести еще больше времени в этом замечательном клубе. «Манчестер Сити» — особенный клуб, полный фантастических людей, с потрясающими болельщиками, и это та среда, которая помогает раскрыть лучшее в каждом игроке», — сказал норвежец.

В сборной Норвегии Холанд забил 38 голов в 39 матчах.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 21 матче.