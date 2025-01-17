Завершившая карьеру российская гимнастка стала артисткой цирка
Завершившая в прошлом году карьеру чемпионка России по спортивной гимнастике Яна Ворона сейчас выступает в цирке. Об этом ТАСС сообщил бывший личный тренер Вороны Геннадий Елфимов.
20-летняя Ворона завершила спортивную карьеру из-за травмы колена.
«Сейчас Яна выступает в цирке в номерах с лошадьми. Она показывает гимнастические элементы, шпагат, стоя на спинах скачущих животных. Я за свою жизнь воспитал немало спортсменок, но Яна первая, кто после завершения карьеры решил пойти работать в цирк», — сказал Елфимов.
По словам Елфимова, в цирке ей все нравится. «Мы с ней продолжаем очень хорошо общаться, Яна мне фотографии присылает со своих выступлений. Ей очень нравится выступать в цирке и говорит, что «это мое», — добавил тренер.
Ворона выиграла золото в упражнениях на бревне на чемпионате России 2023 года, входила в основной состав национальной сборной.
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