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Российские гребцы-слаломисты получили нейтральный статус

Россияне в этом виде спорта не участвовали в международных соревнованиях с 2022 года
Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press
Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press

Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гребного слалома России (ФГСР).

Россияне с 2022 года были отстранены Международной федерацией каноэ (ICF).

При этом после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) ICF в апреле 2023-го приняла решение о допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но через несколько месяцев передумала.

В итоге никто из российских гребцов-слаломистов не принял участие в Олимпиаде в Париже.

ФГСР в декабре объединилась с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.

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Иван Витченко Иван Витченко
гребной спорт нейтральный статус отстранение спортсменов
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