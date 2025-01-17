Российские гребцы-слаломисты получили нейтральный статус

Россияне в этом виде спорта не участвовали в международных соревнованиях с 2022 года

Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press

Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гребного слалома России (ФГСР).

Россияне с 2022 года были отстранены Международной федерацией каноэ (ICF).

При этом после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) ICF в апреле 2023-го приняла решение о допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но через несколько месяцев передумала.

В итоге никто из российских гребцов-слаломистов не принял участие в Олимпиаде в Париже.

ФГСР в декабре объединилась с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.