Российские гребцы-слаломисты получили нейтральный статус
Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гребного слалома России (ФГСР).
Россияне с 2022 года были отстранены Международной федерацией каноэ (ICF).
При этом после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) ICF в апреле 2023-го приняла решение о допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но через несколько месяцев передумала.
В итоге никто из российских гребцов-слаломистов не принял участие в Олимпиаде в Париже.
ФГСР в декабре объединилась с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ.
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