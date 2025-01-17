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Эксклюзив

У кого в паре Нурмагомедова с Двалишвили больше шансов на нокаут

Экс-чемпион Bellator рассказал о шансах Двалишвили победить Нурмагомедова в UFC
В воскресенье россиянин Умар Нурмагомедов встретится с обладателем пояса UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Эксперты «РБК Спорт» считают шансы бойцов на победу примерно равными, но небольшое преимущество отдают дагестанцу
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Lantyukhov Sergey / Global look press)

Кто будет сражаться

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе в главном бою вечера сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов и грузинский боец Мераб Двалишвили — действующий чемпион в легчайшем весе.

Свою первую победу нокаутом в UFC Нурмагомедов одержал в начале 2023 года в поединке против бразильца Раони Барселоса в Лас-Вегасе. С первых секунд боя Умар доминировал, а за 20 секунд до конца раунда отправил бразильца в глухой нокаут. Россиянин продолжает оставаться непобежденным. Его статистика составляет 18 побед, две из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Мераб Двалишвили завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, одержав 11 побед подряд, из которых 10 — единогласным решением судей. Исключением стал поединок против Марла Мораиса на турнире UFC 278 в Лас-Вегасе в 2021. Несмотря на нокдаун в первом раунде, Двалишвили нокаутировал бразильца во втором, одержав первую досрочную победу в UFC и получив награду за лучшее выступление вечера.

В последних поединках Двалишвили победил единогласным решением судей Петра Яна, Генри Сехудо и Шона О'Мэлли. После победы над О'Мэлли Мераб стал чемпионом в легчайшем весе. Его статистика: 15 побед (в том числе 3 нокаутом) и 4 поражения.

Что говорят эксперты

Тренер Расул Магомедалиев, известный работой с российскими бойцами Шара Буллетом и Владимиром Минеевым, в разговоре с «РБК Спорт» отметил, что борьба Мераба Двалишвили выглядит более уверенной, благодаря этому он может завершить бой досрочно: «Это интригующий и ожидаемый бой. Я всегда говорю, Умар в стойке очень хорош, он намного лучше в стойке, чем Мераб. Двалишвили расчетливый, умеет держать дистанцию и давить на соперника».

По его словам, если Умар Нурмагомедов не сможет отправить соперника в нокаут, то шансы Двалишвили на победу возрастут: «Если Умар не вырубит Мераба, то с минимальным преимуществом Мераб может выиграть. Потому что его борьба, которая именно для MMA, более уверенная и подходящая для победы. Но может быть и такое, что Умар может его тоже подловить».

Первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе Эдуард Вартанян, который является спарринг-партнером Армана Царукяна считает, что бой не завершится досрочно, а дойдет до судейского решения: «Бой не завершится нокаутом, а дойдет до судейского решения. В этом противостоянии я больше все-таки склоняюсь к Умару. У Нурмагомедова есть минимальное преимущество».

Шансы Нурмагомедова и Двалишвили близки к равным, и каждый из бойцов может одержать победу. Такое мнение «РБК Спорт» высказал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Я считаю, что шансы 50 на 50. Двалишвили — действующий чемпион, и говорить о нем пренебрежительно, утверждая, что кто-то точно его победит, мы не можем. Считаю, что Умар идет с небольшим перевесом — 55% на 45%. Однако не вижу какого-то явного преимущества у него. У каждого есть свои сильные стороны. Шансы близки к равным. Ребята хорошо разогрели бой. Такие поединки, хорошо разогретые в СМИ, всегда вызывают особый интерес», — сказал Гаджиев.

Мераб Двалишвили является сложным соперником, однако Умар Нурмагомедов имеет хорошие шансы одержать победу в поединке. Об этом «РБК Спорт» экс-боец Bellator и спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников.

«Двалишвили на самом деле неудобный соперник, в плане техники он своеобразный. Умар довольно интересный, прогрессирующий легковес, который уже готов стать чемпионом и у него большие шансы забрать пояс, что будет тоже довольно круто», — отметил Сидельников.

По словам Сидельникова, у Нурмагомедова есть мощная команда, которая разработает верные стратегии для предстоящей схватки. «У Нурмагомедова очень серьезная команда, а тем более там и брат, и там же Ислам готовился. Думаю, они все правильно просчитают и сделают правильные выводы. Все грамотно будет».

Боец лиги PFL и экс-чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал «РБК Спорт», что у Двалишвили есть шанс победить, но только если он будет активнее действовать в атаке. «Бой интересный для фанатов, потому что один из бойцов команды Хабиба дерется за пояс UFC, и я считаю, что у Двалишвили есть шанс только забороть Умара. Другого варианта у него нет. Стойки Умара на голову сильнее, интереснее, разнообразнее. Он хорошо ногами и руками бьет, чувствует дистанцию и антропометрия у него как располагает работа на дистанции против Двалишвили. А Мераб функционально готов, будет рассчитывать на это и переть постоянно вперед, навязывать борьбу».

Экс-боец Bellator считает, что Нурмагомедов может завершить бой досрочно. «Не будем забывать, что Умар тренируется в команде Хабиба, и с борьбой у них там тоже полный порядок. Мне кажется, что Умар с борьбой справится, а в стойке он ему даст хороший бой. И не исключаю, что выиграет досрочно», — заключил он.

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Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов смешанные единоборства (ММА)
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