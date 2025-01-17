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Эксклюзив

Емельяненко призвал не обесценивать соперника брата Хабиба в поединке UFC

Емельяненко предостерег Нурмагомедова от недооценки Двалишвили в бою UFC
По мнению Александра Емельяненко, поединок между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым дойдет до судейского решения
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили нельзя обесценивать в титульном поединке против россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311. Такое мнение «РБК Спорт» выразил боец ММА Александр Емельяненко.

«Спорный поединок. Оба бойца очень упертые в бою, они выходят в октагон именно за победой. Этот бой нужно будет смотреть до конца. Кто лучше подготовится, настроится, тот и победит. Отдаю предпочтение Нурмагомедову, но и Двалишвили я бы не стал обесценивать», — сказал Емельяненко.

Станет ли брат Хабиба Нурмагомедова чемпионом UFC
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Умар Нурмагомедов, Дана Уайт и&nbsp;Мераб Двалишвили

Емельяненко считает, что бойцы не смогут завершить поединок досрочно. «Думаю, что поединок дойдет до судейского решения. Они выходят побеждать, ложиться костьми и вырывать друг у друга победу не на жизнь, а на смерть. У обоих свои принципы, оба бойца с амбициями. Оба хорошо подготовлены, поэтому думаю, что будет судейское решение», — отметил он.

Двалишвили неоднократно заявлял на пресс-конференции, что титульный поединок для Нурмагомедова является «подарком» для россиянина от главы UFC Даны Уайта. По мнению Емельяненко, российский боец заслужил чемпионский бой, а Двалишвили «перетягивает на себя одеяло».

«Конечно, Нурмагомедов заслужил титульник. Бойцы говорят такие вещи, чтобы перетянуть на себя одеяло. Некий треш-ток, мол, «да я вот того и того побил, а он вообще никакой». Перед турниром бойцы чуть-чуть друг друга раздергивают, вгоняя в состояние анабиоза. Один вводит другого в панику. Поэтому на это вообще не стоит обращать внимания», — заключил он.

Букмекеры называют Нурмагомедова явным фаворитом с коэффициентом 1,17–1,28, действующий чемпион является аутсайдером с котировками 3,7–4,5. По прогнозам букмекеров, турнир с наибольшей вероятностью завершится судейским решением (1,57).

29-летний Умар Нурмагомедов — двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он дебютировал на UFC в январе 2021 года и провел в организации шесть боев. В своем последнем поединке в августе Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби. Россиянин идет на победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили в сентябре 2024 года выиграл титул, победив американца Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Всего на счету 33-летнего Двалишвили 18 побед и четыре поражения.

Турнир UFC 311 состоится в ночь на 19 января.

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Теги
Персоны
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) единоборства UFC Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Александр Емельяненко
Александр Емельяненко фото

Александр Емельяненко

спортсмен, боец смешанных единоборств
2 августа 1981 года
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