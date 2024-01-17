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Роман Костомаров показал, как летает на флайборде: видео

Роман Костомаров показал, как летает на флайборде: видео
Перенесший в 2023 году несколько ампутаций олимпийский чемпион рассказал, что пытается восстановить свои прежние навыки и пока летает не высоко
Роман Костомаров
Роман Костомаров (Фото: Igor Kharitonov / AiF / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров выложил в своем телеграм-канале видео, на котором он летает на флайборде над водой.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… Хоть и не высоко», — подписал ролик Костомаров.

Роман Костомаров показал, как летает на флайборде: видео
Video

Флайбординг — вид экстремального спорта, представляющий собой полеты на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключенным к флайборду гидроциклом или создаваемой воздушно-реактивными двигателями.

Костомаров из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Он пережил несколько ампутаций на стопах и кистях. Фигурист использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину.

Что такое флайбординг. Летать, как Марти Макфлай, над водой возможно

17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха Костомаров впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой, супругой Пескова.

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Роман Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

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фигурное катание Роман Костомаров
Роман Костомаров фото

Роман Костомаров

фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, артист
8 февраля 1977 года
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