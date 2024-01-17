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Умерла жена теннисиста Михаила Южного

Умерла жена российского теннисиста Михаила Южного
Один из лучших российских теннисистов 2000-х годов Михаил Южный и Юлия Южная были женаты с 2008-го. У пары трое детей
Михаил Южный с супругой Юлией
Михаил Южный с супругой Юлией (Фото: соцсети Михаила Южного)

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил «Матч ТВ» о смерти своей жены Юлии.

«Это действительно так», — сказал Южный.

Ранее 17 января журналистка New York Times и ESPN Сидни Шмерлер сообщила в соцсети Х, что супруга Южного скончалась в Дубае после продолжительной болезни.

Пара была жената с 2008 года. У них трое детей — сыновья Максим и Игорь и дочь Милана.

Южному 41 год, он завершил карьеру в 2018-м. Россиянин поднимался до восьмого места в мировом рейтинге, выиграл десять турниров ATP. В составе сборной России на его счету две победы в Кубке Дэвиса (2002, 2006).

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теннис Михаил Южный
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