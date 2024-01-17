Панарин набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ и установил клубный рекорд

Форвард «Рейнджерс» стал первым игроком в истории клуба, который два сезона набирал 60 и более очков менее чем за 43 матча. Россиянин сейчас делит четвертое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ

Артемий Панарин (Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Винс Трочек (9-я минута), Эрик Густафссон (12), Блейк Уилер (33, 58) и Каапо Какко (38). У проигравших отличились Джордан Эберле (11), Джаред Макканн (55).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. У него уже 60 (27+33) очков в 43 матчах сезона. Он достиг этой отметки вторым из россиян. Панарин делит с Джей-Ти Миллером из «Ванкувер Кэнакс» четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. Лидером выступает российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (28+44, 72).

При этом Панарин стал первым игроком в истории «Рейнджерс», который два сезона набирал 60 и более очков менее чем за 43 матча. Первый раз ему это удалось в сезоне 2019/20.

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 58 очками в 43 матчах.