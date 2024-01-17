 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Панарин набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ и установил клубный рекорд

Панарин набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ и установил клубный рекорд
Форвард «Рейнджерс» стал первым игроком в истории клуба, который два сезона набирал 60 и более очков менее чем за 43 матча. Россиянин сейчас делит четвертое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Винс Трочек (9-я минута), Эрик Густафссон (12), Блейк Уилер (33, 58) и Каапо Какко (38). У проигравших отличились Джордан Эберле (11), Джаред Макканн (55).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. У него уже 60 (27+33) очков в 43 матчах сезона. Он достиг этой отметки вторым из россиян. Панарин делит с Джей-Ти Миллером из «Ванкувер Кэнакс» четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. Лидером выступает российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (28+44, 72).

При этом Панарин стал первым игроком в истории «Рейнджерс», который два сезона набирал 60 и более очков менее чем за 43 матча. Первый раз ему это удалось в сезоне 2019/20.

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 58 очками в 43 матчах.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы

Министра финансов Германии освистали в Берлине

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках

S7 сокращает сотрудников

Месси получил новый трофей

В Белгороде проверка систем оповещения. Видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
Материалы по теме
Почему россиянина отправили в программу НХЛ по борьбе с зависимостями
Спорт
Панарин установил рекорд клуба и был признан второй звездой дня в НХЛ
Спорт
Российского голкипера включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 95,6 (-0,47) Инвестиции, 16 янв, 16:43 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 87,65 (-0,03) Инвестиции, 16 янв, 16:43
Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp в России Технологии и медиа, 10:57
В Башкирии защитник горы Куштау получил 4 года колонии Политика, 10:47
Дрезден объяснил решение реконструировать мемориал жертвам бомбардировок Общество, 10:46
Сбербанк заработал рекордные ₽1,5 трлн руб. чистой прибыли в 2023 году Финансы, 10:42
Хачанов вышел в третий круг Australian Open Спорт, 10:38
Битва за контент: почему на разработчиков ИИ стали чаще подавать в суд Pro, 10:21
Панарин набрал 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ и установил клубный рекорд Спорт, 10:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Макрон призвал не допустить победу России в конфликте на Украине Политика, 10:14
«Филелефтерос» сообщила о «массовом отъезде» российских компаний с Кипра Бизнес, 10:12
Российский теннисист проиграл 100-й ракетке мира на Australian Open Спорт, 10:07
К Ивлеевой подали иск на ₽1 млрд Общество, 10:04
Из атлантов в демиурги: какие CEO скоро понадобятся бизнесу в России Pro, 10:02
«Обуздать инфляцию не удастся». Как сильно рухнет турецкая лира в 2024-м Pro, 10:00
Нетаньяху предупредил о продолжении войны Израиля и ХАМАС до 2025 года Политика, 09:49