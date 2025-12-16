Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников завершил карьеру

34-летний защитник находился без команды с июня 2023 года, после ухода из ЦСКА

Георгий Щенников (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Георгий Щенников официально объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно», — сказал Щенников Sport24.

Щенников всю профессиональную карьеру провел в ЦСКА — с 2008 года по летом 2023-го. В составе команды он трижды становился чемпионом страны, три раза брал Кубок России и четырежды завоевывал Суперкубок.

В сборной России Щенников провел 10 матчей в период с 2012 по 2016 год.

Щенников — сын четырехкратного чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады в Атланте 1996 года по спортивной ходьбе Михаила Щенникова.