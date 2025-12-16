Протаранивший на машине толпу фанатов «Ливерпуля» получил 21 год тюрьмы

54-летний Пол Дойл 26 мая на своем автомобиле в порыве гнева врезался в толпу болельщиков, отмечавших победу «Ливерпуля» в АПЛ. Пострадали более 130 человек

Фото: Jan Kruger / Getty Images

Королевский суд Ливерпуля приговорил Пола Дойла, который въехал на автомобиле в толпу во время парада в честь победы «Ливерпуля» в Английской премьер-лиге (АПЛ), к 21 году и шести месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел 26 мая. 54-летний Дойл ехал в центр города из своего дома в Крокстете, когда «потерял самообладание» и направил свой Ford Galaxy прямо на болельщиков, возвращавшихся домой с торжеств. В результате инцидента пострадали более 134 человек в возрасте от шести месяцев до 77 лет. Дойл, который находился за рулем автомобиля, был задержан на месте.

Дойл первоначально отрицал все обвинения, но в прошлом месяце, незадолго до начала судебного процесса, изменил свои показания и признал себя виновным по 31 пункту обвинения.

Вынося приговор Дойлу, судья Эндрю Менари заявил, что тот «наезжал на людей и давил детские коляски» и «намеревался причинить вред любому, кто встанет у него на пути, — даже детям».

Дойл в молодости был приговорен к одному году тюрьмы за участие в драке. Менари признал, что подсудимый «изменил свою жизнь к лучшему» после вынесения обвинительного приговора и не совершал повторных преступлений в течение 32 лет до инцидента на параде в Ливерпуле.