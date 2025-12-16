Тренер СКА Ларионов пропустит матч с «Шанхаем» по состоянию здоровья
Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит домашний матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера в этой игре будет помощник Ларионова Юрий Бабенко.
Встреча пройдет 16 декабря, начало — в 19:30 мск.
СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 33 матчах.
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов возглавляет СКА с этого сезона.
