Спорт⁠,
0

Тренер СКА Ларионов пропустит матч с «Шанхаем» по состоянию здоровья

Исполнять обязанности главного тренер будет помощник Ларионова Юрий Бабенко
Игорь Ларионов
Игорь Ларионов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустит домашний матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера в этой игре будет помощник Ларионова Юрий Бабенко.

Встреча пройдет 16 декабря, начало — в 19:30 мск.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 33 матчах.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов возглавляет СКА с этого сезона.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Игорь Ларионов

