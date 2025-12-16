Из программы юношеской Олимпиады исключили парное катание

Всего из программы юношеских Игр убрали 15 дисциплин и добавили восемь новых

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил программу соревнований на зимние юношеские Олимпийские игры 2028 года в Доломити-Вальтеллине (Италия).

Программа предусматривает сокращенный восьмидневный период соревнований с участием около 1600 спортсменов на меньшем количестве спортивных площадок (в основном тех, что будут использоваться на Олимпийских играх 2026 года), что позволит сократить операционные расходы и затраты на аренду.

Программа включает в себя семь основных зимних олимпийских видов спорта (биатлон, бобслей, керлинг, хоккей, санный спорт, конькобежный спорт и лыжный спорт) и восемь новых дисциплин, в том числе синхронное катание, микст в санном спорте, могул и фристайл на лыжах и сноуборде.

В то же время 15 дисциплин с предыдущих юношеских Игр в Канвондо (Южная Корея) больше не будут включены в программу. Среди них соревнования фигуристов в парном катании, хоккей три на три и сингл-микст в биатлоне.

Ранее в декабре МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.