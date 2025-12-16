Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания

«Лада» расторгла контракт с канадцем Лоуренсом спустя полгода после подписания

Джошуа Лоуренс покинул «Ладу», сыграв только 14 матчей в КХЛ

Джошуа Лоуренс (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский форвард Джошуа Лоуренс покинул «Ладу». Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба КХЛ.

«Лада» и 23-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.

Лоуренс перешел в «Ладу» в июне. В КХЛ он успел провести 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Прошлый сезон канадский форвард провел в швейцарском «Сьерре» (44 очка в 38 матчах) и финском «Пеликанс» (16 очков в 31 игре).

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 34 матчах.