Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя полгода после подписания
Канадский форвард Джошуа Лоуренс покинул «Ладу». Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба КХЛ.
«Лада» и 23-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.
Лоуренс перешел в «Ладу» в июне. В КХЛ он успел провести 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
Прошлый сезон канадский форвард провел в швейцарском «Сьерре» (44 очка в 38 матчах) и финском «Пеликанс» (16 очков в 31 игре).
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 34 матчах.
