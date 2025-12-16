 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Гран-при Португалии вернется в календарь «Формулы-1»

Трасса на автодроме «Алгарве» в Портимане войдет в календарь 2027 и 2028 годов
Фото: Bryn Lennon / Getty Images
Фото: Bryn Lennon / Getty Images

«Формула-1» подписала соглашение с португальским правительством, в 2027 и 2028 годах в календарь чемпионата вернется Гран-при Португалии. Об этом сообщается на сайте F1.

Трасса на автодроме «Алгарве» в городе Портиман последний раз принимала этап чемпионата «Формулы-1» в 2021 году. Тогда победителем стал британец Льюис Хэмилтон, выступавший за Mercedes.

Португалия имеет богатую историю в «Формуле-1»: первый Гран-при Португалии состоялся в Порту в 1958 году, также этапы проходили в Монсанто и Эшториле. Легенда «Формулы-1» Айртон Сенна одержал свою первую победу в Гран-при в Эшториле в 1985 году.

«Я рад видеть возвращение Портимана в календарь «Формулы-1» и тому, что этот вид спорта продолжает разжигать страсть наших невероятных португальских болельщиков. Трасса дарит захватывающие ощущения от первого поворота до финишного флага, и ее энергия заставляет болельщиков вставать со своих мест», — заявил президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Португалия

