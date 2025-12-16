Во Франции оценили в €300 млн удовольствие зрителей от Олимпиады-2024

«Чистая стоимость» прошедшей в Париже Олимпиады, по подсчетам Верховной комиссии по стратегии и планированию Франции, составила €2,8 млрд. Это в два с лишним раза меньше, чем получилось у Счетной палаты

Олимпийские игры 2024 года в Париже (Фото: Alex Broadway / Getty Images)

Верховная комиссия по стратегии и планированию Франции (правительственный аналитический центр) представила свою оценку «чистой стоимости» прошедших Олимпийских игр 2024 года в Париже: она составила €2,8 млрд. Ее выводы приводит L'Equipe.

При этом в сентябре 2024 года Счетная палата оценила расходы на Олимпиаду в €6,65 млрд. Из них €3,6 млрд пошли на инфраструктуру, а €3 млрд — на организацию самих Игр.

Нынешнее исследование по заказу и под контролем комиссии провел Научно-исследовательский центр по изучению и наблюдению за условиями жизни (CRÉDOC). Авторы отчета, в частности, пересмотрели выводы, которые касаются инфраструктурных трат. Они исходят из того, что возведенная инфраструктура «принесет долгосрочную выгоду», а ее «остаточная стоимость» может составить почти €3 млрд.

Также составители доклада оценивают примерно в €200 млн выгоду от создания новых рабочих мест и в аналогичную сумму — от сокращения выбросов парниковых газов.

Кроме того, комиссия по стратегии и планированию высчитала, что популяризация спорта среди населения принесет стране €250 млн. А «удовольствие французских зрителей от Игр можно оценить в €300 млн». В отчете не раскрывается, как был рассчитан экономический эффект от этих двух параметров. Но при этом оценка в €300 млн от удовольствия зрителей названа промежуточной, «поскольку некоторые из преимуществ могут материализоваться или увеличиться со временем». «Эта социально-экономическая оценка, более полная и информативная, чем бюджетный подход, должна быть уточнена», — цитирует документ издание Francebleu.

Верховная комиссия по стратегии и планированию — государственный аналитический центр при правительстве Франции. Он проводит исследования по демографическим, экономическим, социальным, экологическим, медицинским культурным и другим вопросам, а также участвует в обсуждении и подготовке реформ. Сейчас структуру возглавляет бывший госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

Летние Олимпийские игры 2024 года прошли с 26 июля по 11 августа в Париже.