 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей Фонбет КХЛ. Регулярный сезон СКА Шанхай Дрэгонс 1 1,75 x 4,4 2 4 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 7,4 x 5,1 2 1,4 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,5 x 4,5 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,85 x 3 2 2,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,2 x 3,85 2 1,67 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Олимпиада-2024 в Париже⁠,
0

Во Франции оценили в €300 млн удовольствие зрителей от Олимпиады-2024

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
«Чистая стоимость» прошедшей в Париже Олимпиады, по подсчетам Верховной комиссии по стратегии и планированию Франции, составила €2,8 млрд. Это в два с лишним раза меньше, чем получилось у Счетной палаты
Олимпийские игры 2024&nbsp;года в Париже
Олимпийские игры 2024 года в Париже (Фото: Alex Broadway / Getty Images)

Верховная комиссия по стратегии и планированию Франции (правительственный аналитический центр) представила свою оценку «чистой стоимости» прошедших Олимпийских игр 2024 года в Париже: она составила €2,8 млрд. Ее выводы приводит L'Equipe.

При этом в сентябре 2024 года Счетная палата оценила расходы на Олимпиаду в €6,65 млрд. Из них €3,6 млрд пошли на инфраструктуру, а €3 млрд — на организацию самих Игр.

Нынешнее исследование по заказу и под контролем комиссии провел Научно-исследовательский центр по изучению и наблюдению за условиями жизни (CRÉDOC). Авторы отчета, в частности, пересмотрели выводы, которые касаются инфраструктурных трат. Они исходят из того, что возведенная инфраструктура «принесет долгосрочную выгоду», а ее «остаточная стоимость» может составить почти €3 млрд.

Также составители доклада оценивают примерно в €200 млн выгоду от создания новых рабочих мест и в аналогичную сумму — от сокращения выбросов парниковых газов.

Кроме того, комиссия по стратегии и планированию высчитала, что популяризация спорта среди населения принесет стране €250 млн. А «удовольствие французских зрителей от Игр можно оценить в €300 млн». В отчете не раскрывается, как был рассчитан экономический эффект от этих двух параметров. Но при этом оценка в €300 млн от удовольствия зрителей названа промежуточной, «поскольку некоторые из преимуществ могут материализоваться или увеличиться со временем». «Эта социально-экономическая оценка, более полная и информативная, чем бюджетный подход, должна быть уточнена», — цитирует документ издание Francebleu.

Верховная комиссия по стратегии и планированию — государственный аналитический центр при правительстве Франции. Он проводит исследования по демографическим, экономическим, социальным, экологическим, медицинским культурным и другим вопросам, а также участвует в обсуждении и подготовке реформ. Сейчас структуру возглавляет бывший госсекретарь МИД Франции Клеман Бон.

Летние Олимпийские игры 2024 года прошли с 26 июля по 11 августа в Париже.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Олимпиада-2024

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:16
Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее Общество, 17:37
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной и вернул квартиру Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58