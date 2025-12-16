Впервые в истории НБА 18-летний баскетболист набрал более 40 очков

Впервые в истории НБА 18-летний форвард Флэгг набрал более 40 очков

Купер Флэгг (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

Американский баскетболист, молодой новичок «Даллас Маверикс», Купер Флэгг в матче с «Юта Джаз» набрал 42 очка, став первым 18-летним игроком в истории НБА, которому удалось набрать более 40 очков за игру.

По итогам овертайма «Юта Джаз» вырвала победу со счетом 140:133. Несмотря на проигрыш «Даллас Маверикс» Флэгг стал самым результативным игроком матча. На его счету также 7 подборов и 6 передач.

В 2025 году Флэгг был выбран первым номером драфта. В этом сезоне в среднем за игру форвард набирает 18,4 очка, делает 6,3 подбора и 3,5 передачи.

Предыдущее достижение принадлежало Леброну Джеймсу, который в декабре 2003 года в матче против «Бостон Селтикс» набрал 37 очков.

«Даллас Маверикс» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 10 побед и 17 поражений. Следующий матч команда сыграет 19 декабря с «Детройт Пистонс».