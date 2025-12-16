 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский голкипер сломал клюшку после поражения в матче НХЛ

Российский голкипер Шестеркин сломал клюшку после поражения в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл дома «Анахайму» со счетом 1:4
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сломал свою клюшку после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Дакс». Шестеркин отразил 22 из 25 бросков и был признан третьей звездой встречи.

После финальной сирены вратарь отправился в подтрибунное помещение, где сломал клюшку ударами о стену.

В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Мэттью Робертсон (37-я минута), ему ассистировал российский форвард Артемий Панарин. У победителей отличились Джексон Лакомб (28), Каттер Готье (46, 60) и российский защитник Павел Минтюков (60).

«Рейнджерс» потерпели 12-е домашнее поражение в сезоне, команда занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 36 очков в 34 матчах. «Анахайм» идет пятым в Западной конференции с 41 очком после 33 встреч.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин

