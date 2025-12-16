Экс-соперник Александра Емельяненко утонул в Бразилии

Дос Сантосу было 45 лет. Бразилец в ММА одержал 45 побед и потерпел 26 поражений. В апреле на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 71 нокаутировал в первом раунде россиянина Алексея Олейника

Бразильский боец ММА Жеронимо Дос Сантос утонул в реке Риу-Негру в бразильском штате Амазонас. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.

Дос Сантос отдыхал на пляже со своей девушкой. Он пропал после того, как пошел купаться. Его тело было найдено в муниципалитете Сан-Габриэль-да-Кашуэйра (Амазонас).

Дос Сантосу было 45 лет. Бразилец в ММА одержал 45 побед и потерпел 26 поражений.

Дос Сантос по прозвищу Мондрагон выступал во многих известных промоушенах — от Mr. Cage до RIZIN, PFL, Bellator, а также в российских ACA, Fight Nights и M-1. В 2012 году подписал контракт с UFC, но не провел ни одного боя из-за обнаруженного гепатита B.

Среди его соперников было множество легенд российского ММА — Александр Емельяненко, Сергей Харитонов, экс-чемпионы Belattor Иван Штырков, Виталий Минаков. В апреле на турнире ведущего промоушена по кулачным боям Bare Knuckle FC 71 нокаутировал в первом раунде россиянина Алексея Олейника.