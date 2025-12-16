 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 9,5 x 5,5 2 1,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,38 x 5,1 2 7,7 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3,05 2 2,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,1 x 3,85 2 1,68 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,48 x 4,7 2 6,1 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Экс-соперник Александра Емельяненко утонул в Бразилии

Экс-соперник Емельяненко Жеронимо Дос Сантос утонул в Бразилии
Дос Сантосу было 45 лет. Бразилец в ММА одержал 45 побед и потерпел 26 поражений. В апреле на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 71 нокаутировал в первом раунде россиянина Алексея Олейника

Бразильский боец ММА Жеронимо Дос Сантос утонул в реке Риу-Негру в бразильском штате Амазонас. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.

Дос Сантос отдыхал на пляже со своей девушкой. Он пропал после того, как пошел купаться. Его тело было найдено в муниципалитете Сан-Габриэль-да-Кашуэйра (Амазонас).

Дос Сантосу было 45 лет. Бразилец в ММА одержал 45 побед и потерпел 26 поражений.

Дос Сантос по прозвищу Мондрагон выступал во многих известных промоушенах — от Mr. Cage до RIZIN, PFL, Bellator, а также в российских ACA, Fight Nights и M-1. В 2012 году подписал контракт с UFC, но не провел ни одного боя из-за обнаруженного гепатита B.

Среди его соперников было множество легенд российского ММА — Александр Емельяненко, Сергей Харитонов, экс-чемпионы Belattor Иван Штырков, Виталий Минаков. В апреле на турнире ведущего промоушена по кулачным боям Bare Knuckle FC 71 нокаутировал в первом раунде россиянина Алексея Олейника.

Теги
MMA Александр Емельяненко смешанные единоборства (ММА)

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC
Спорт
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России
Спорт
Петр Ян вошел в рейтинг лучших бойцов UFC после завоевания титула
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 08:06 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 08:06
Посольство России в Мексике предупредило о возможном ответе на тарифы Экономика, 08:19
Минобороны сообщило о 83 сбитых за ночь дронах Политика, 08:13
Politico узнало, что предложение США о гарантиях безопасности «не вечно» Политика, 08:09
Что успеть сделать в бухгалтерии и кадрах до конца 2025 года — чек-листПодписка на РБК, 08:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:05
Что общего между скачками российских акций и биткоина. Разбор РБКПодписка на РБК, 08:01
Эксперт НПФ «Будущее» спрогнозировала сокращение количества фондов Инвестиции, 08:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Экс-соперник Александра Емельяненко утонул в Бразилии Спорт, 07:54
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона Политика, 07:33
Подозреваемый в теракте на подстанции признался в планах поджечь поезда Политика, 07:31
«Курс ₽85–90 за доллар» в 2026 году: как действия Трампа укрепили рубльПодписка на РБК, 07:30
На Байконур привезли все детали для ремонта стартового стола Технологии и медиа, 07:30
В Москве спрогнозировали мокрый снег и гололедицу Общество, 07:30
В госучреждениях Камчатки из-за непогоды сократили рабочий день Общество, 07:29