Суд оштрафовал экс-главу Амурской федерации ММА за гибель подростка
Белогорский городской суд Амурской области вынес приговор экс-президенту Амурской федерации смешанных единоборств (ММА) Евгению Зливко по делу о гибели 16-летнего подростка на соревнованиях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области в соцсети «ВКонтакте».
Зливко был признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.
4 июня на турнире в Белогорске, который проводила региональная федерация ММА, от удара в голову потерял сознание один из участников, который впоследствии скончался в реанимации. 16-летний спортсмен вышел на бой без боксерского шлема открытого типа, вопреки правилам для этой возрастной группы. Зливко во время этого турнира выступал главным судьей и рефери в проводимых поединках.
В августе Амурская федерация ММА и директор спортивного комплекса «ФОК им. С.Солнечникова», где прошел в турнир, получили штрафы на общую сумму 150 тыс. руб.
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