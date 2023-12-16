«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Турции

Президент «Адана Демирспор» сообщил, что «Зенит» и еще несколько клубов из Франции и Италии хотят подписать полузащитника Юсуфа Сары

Юсуф Сары (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал TRT Spor, что клуб получил несколько предложений о трансфере полузащитника сборной Турции Юсуфа Сары, в том числе от петербургского «Зенита».

«У нас есть очень серьезные предложения относительно Юсуфа Сары. От команд из России, Франции и Италии. «Зенит» очень хочет видеть его в своем составе. Есть предложения от «Марселя», «Ренна», «Лиона», — сказал Санджак.

По словам президента «Адана Демирспор», он не будет препятствовать трансферу, если Сары захочет сменить клуб. «Если он согласится и предложение нас устроит, то было бы большой ошибкой оставлять его. Тогда может ухудшиться его моральное состояние и упасть производительность. Мы получим деньги за трансфер, и он тоже будет хорошо зарабатывать. Мы не будем его мариновать», — заключил Санджак.

Сары в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач. В сборной Турции на счету Сары четыре матча и один гол.

Transfermarkt оценивает турецкого полузащитника в €5 млн.