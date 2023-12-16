«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Турции
Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал TRT Spor, что клуб получил несколько предложений о трансфере полузащитника сборной Турции Юсуфа Сары, в том числе от петербургского «Зенита».
«У нас есть очень серьезные предложения относительно Юсуфа Сары. От команд из России, Франции и Италии. «Зенит» очень хочет видеть его в своем составе. Есть предложения от «Марселя», «Ренна», «Лиона», — сказал Санджак.
По словам президента «Адана Демирспор», он не будет препятствовать трансферу, если Сары захочет сменить клуб. «Если он согласится и предложение нас устроит, то было бы большой ошибкой оставлять его. Тогда может ухудшиться его моральное состояние и упасть производительность. Мы получим деньги за трансфер, и он тоже будет хорошо зарабатывать. Мы не будем его мариновать», — заключил Санджак.
Сары в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач. В сборной Турции на счету Сары четыре матча и один гол.
Transfermarkt оценивает турецкого полузащитника в €5 млн.
«Зенит» завершил год на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на чемпионство петербургского клуба с коэффициентом 1,55. На то, что «Зенит» не займет первое место, можно поставить с коэффициентом 2,40.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени