Панарин отдал две передачи и вошел в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей шайбы забросили Крис Крайдер (18-я и 37-я минуты), Джимми Веси (32), Мика Зибанеджад (56) и Адам Эдстрем (60). В составе проигравших отличился Бретт Лисон (14), которому ассистировал российский защитник Илья Любушкин.
Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне российский форвард набрал уже 41 (16+25) очко в 28 матчах. Он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, лидирует еще один россиянин — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», у которого 50 (20+30) очков.
32-летний Панарин набирает очки уже в 13 домашних играх со старта сезона подряд. Рекордсменом «Рейнджерс» по этому показателю является Майк Роджерс (15 игр в 1983 году).
«Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 28 матчах. В следующем матче команда 18 декабря в гостях сыграет с «Бостон Брюинз».
Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Рейнджерс» в основное время в следующей игре с коэффициентом 2,70, на победу «Бостона» — 2,35, на ничью — 4,40.
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