Панарин отдал две передачи и вошел в тройку лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Панарин отдал две передачи и вошел в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ

Российский форвард во встрече против «Анахайма» продлил серию с набранными очками в домашних матчах «Рейнджерс» до 13 игр. В топе-3 лучших бомбардиров сезона теперь двое россиян, лидирует нападающий «Тампы» Никита Кучеров

Артемий Панарин (Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей шайбы забросили Крис Крайдер (18-я и 37-я минуты), Джимми Веси (32), Мика Зибанеджад (56) и Адам Эдстрем (60). В составе проигравших отличился Бретт Лисон (14), которому ассистировал российский защитник Илья Любушкин.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне российский форвард набрал уже 41 (16+25) очко в 28 матчах. Он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сезона, лидирует еще один россиянин — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», у которого 50 (20+30) очков.

32-летний Панарин набирает очки уже в 13 домашних играх со старта сезона подряд. Рекордсменом «Рейнджерс» по этому показателю является Майк Роджерс (15 игр в 1983 году).

«Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 28 матчах. В следующем матче команда 18 декабря в гостях сыграет с «Бостон Брюинз».