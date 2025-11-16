СКА чуть не упустил победу над лидером КХЛ, ведя 4:1
Петербургский СКА победил на своем льду лидирующий в КХЛ магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.
У СКА забили Никита Дишковский (третья минута), Игорь Ларионов-младший (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35).
У гостей отличились Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).
СКА после второго периода вел со счетом 4:1.
Результаты других матчей дня:
«Лада» — «Нефтехимик» — 2:1;
«Ак Барс» — «Динамо» (Минск) — 3:7;
«Северсталь» — ЦСКА — 4:3 (после овертайма);
«Торпедо» — «Авангард» — 2:6.
