Спорт⁠,
0

СКА чуть не упустил победу над лидером КХЛ, ведя 4:1

СКА победил «Металлург» со счетом 4:3
СКА победил «Металлург» со счетом 4:3
Главный тренер СКА Игорь Ларионов
Главный тренер СКА Игорь Ларионов (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА победил на своем льду лидирующий в КХЛ магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

У СКА забили Никита Дишковский (третья минута), Игорь Ларионов-младший (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35).

У гостей отличились Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).

СКА после второго периода вел со счетом 4:1.

Результаты других матчей дня:

«Лада» — «Нефтехимик» — 2:1;

«Ак Барс» — «Динамо» (Минск) — 3:7;

«Северсталь» — ЦСКА — 4:3 (после овертайма);

«Торпедо» — «Авангард» — 2:6.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК СКА Санкт-Петербург

