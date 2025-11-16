Ирландия вырвала у Венгрии путевку в стыковые матчи ЧМ на 96-й минуте

Ирландия вырвала у Венгрии путевку в стыковые матчи ЧМ-2026 на 96-й минуте

Венгры в десятый раз подряд не попали на ЧМ, пропустив на 96-й минуте от ирландцев (2:3), у которых хет-трик оформил Трой Пэрротт

Трой Пэрротт (Фото: David Balogh / Getty Images)

Сборная Ирландии сохранила шансы попасть в финальную часть чемпионата мира 2026 года, вырвав победу в заключительном матче группы F с командой Венгрии.

Игра в Будапеште закончилась со счетом 2:3.

У венгров забили Даниэль Лукач (4-я минута) и Барнабаш Варга (37).

У гостей хет-трик оформил Трой Пэрротт (15 — с пенальти, 80 и 90+6).

Ирландцы набрали 10 очков и заняли второе место в группе F, которое дает право на стыковые матчи.

Венгры стали третьими (8).

Сборная Венгрии в десятый раз подряд не попала на чемпионат мира.

Напрямую из группы на ЧМ-2026 квалифицировалась Португалия (13).